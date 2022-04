Do MME, Bruno Eustáquio será novo número 2 no Ministério da Infraestrutura

O servidor Bruno Eustáquio foi escolhido para ser o novo secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) da próxima segunda-feira, 2, de acordo com a pasta. Eustáquio é secretário-executivo adjunto no Ministério de Minas e Energia (MME).

Outra oficialização que deve ser publicada na segunda é de Felipe Queiroz como Secretário de Transportes Terrestres da pasta, cargo então ocupado por Marcello da Costa Vieira. Queiroz esteve nas últimas semanas como secretário-executivo substituto do ministério.

A dança das cadeiras se deve à saída de Tarcísio de Freitas (Republicanos) do comando do órgão, já que ele irá concorrer ao governo de São Paulo. No seu lugar entrou Marcelo Sampaio, que ocupava a Secretaria-Executiva.

Nesta sexta-feira, 29, o governo já oficializou uma das mudanças. Alan de Oliveira Lopes foi nomeado secretário-executivo adjunto. Antes, Lopes ocupava a chefia de gabinete de ministro da pasta desde junho de 2021. Segundo o ministério, ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em Transportes pela instituição, tendo atuado de 1997 a 2002 como engenheiro na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

É perito criminal da Polícia Federal concursado desde 2002, e chefiou como substituto o Serviço de Perícias de Engenharia do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal até 2019. Em 2019, foi cedido pela PF ao Ministério da Infraestrutura, como assessor especial. Entre maio de 2020 e abril de 2021, retornou à polícia como diretor técnico-científico, mas voltou à pasta para chefiar o gabinete de Tarcísio.

Eustáquio, que será o novo número 2 da pasta, é servidor efetivo da carreira de analista de infraestrutura há mais de 10 anos.

