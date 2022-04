BC russo prevê que PIB do país registrará contração de até 10% este ano

O Banco da Rússia (BoR) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrará contração entre 8% e 10% este ano, em meio à guerra na Ucrânia e às subsequentes sanções ocidentais contra Moscou.

Segundo a autoridade monetária, no quarto trimestre de 2023, a atividade econômica estará entre 4% e 5,5% acima do mesmo período de 2022, mas o desempenho no ano como um todo será na faixa de -3,0% a 0%, por conta de efeitos de base.

Para 2024, a projeção é de um crescimento entre 2,5% e 3,5%.

O BC russo, que cortou nesta sexta-feira a taxa básica de juros em 300 pontos-base, a 14%, destacou que as empresas russas estão enfrentando consideráveis dificuldades de produção e logística.

