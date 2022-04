Audiência pública discute aumento na tarifa da Enel; turismo, agricultura e indústria estão presentes

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-Ce) recebe nesta sexta-feira, 29, juntamente com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), uma audiência pública sobre o aumento médio de 24,85% na tarifa de energia elétrica do Ceará.

Diretor institucional da Enel, Osvaldo Ferrer, diz que estão acompanhando os eventos, mas não será possível nenhuma forma de redução ou parcelamento. E que mais nenhum aumento será autorizado pela Aneel este ano.

Debate visa dar início não só ao reajuste de preço, mas também à qualidade de serviço que vem sendo prestado aos consumidores físicos e empresárias no Estado, segundo Thiago Fujita, presidente da Acedecon."Não dá mais para aguentar o aumento abusivo e o mal serviço é um câncer na nossa sociedade", Fujita

"O Executivo estadual precisa dar um posição para nós todos que somos clientes, para a cadeia. Precisamos ser respeitados, um aumento de 25% do dia para a noite é inconcebível. Precisamos de uma resolução a partir do executivo ", avalia Cid Alves, vice-presidente da Fecomércio.

O deputado federal Domingos Neto, também presente ao evento, comenta da indignação ao receber a notícia e denunciou no plenário. "Apresentamos um projeto para sustar esse reajuste. São mais de 10 estados com problemas em relação a reajuste acima de dois dígitos. "Independente de partido sentamos com a Aneel para falar sobre esse reajuste. Precisamos sim da participação do Governo do Estado que se torna de certa forma, sócio da Enel na arrecadação", afirmou.

Com informações da repórter Carol Kossling

