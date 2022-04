Setor de serviços se destaca na alta de 18% no número de empresas abertas no Ceará

A quantidade passou de 24.167 entre outubro e dezembro para 28.615 entre janeiro e março de 2022, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec)

O número de empresas abertas no Estado cresceu 18% no primeiro trimestre de 2022 ante últimos três meses do ano passado. Passou de 24.167 entre outubro e dezembro, para 28.615 entre janeiro e março. Na análise frente a igual período do ano passado, a quantidade foi menor, com 29.223 constituições, redução de 2%.

No período de janeiro a março deste ano, o segmento que mais consolidou empreendimentos no Sistema de Registro Mercantil foi o de serviços, totalizando 16.647 registros, seguido pelo comércio, com 9.341, e depois indústriam com 2.627.

O levantamento é da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) e engloba ainda todas as categorias jurídicas: Microempreendedor Individual (MEI), Sociedades Limitadas (LTDA), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempresa (ME), Cooperativas, entre outros.

Especificamente o comércio varejista ocupa as primeiras posições. Segundo os dados, somadas as dez atividades econômicas com maior quantidade de registros de empresas, o número de novos negócios no comércio varejista chega a 9.431, representando 32% do volume total de aberturas.

No Ceará, os investimentos privados foram direcionados principalmente para a venda de vestuários e acessórios (2968), de cosméticos e perfumaria (2070), de bebidas (1793) e de produtos alimentícios (1437). Ainda no setor de serviços, foram criadas 1366 lanchonetes, 1253 salões de beleza e 1231 restaurantes.

As cidades que concentram o maior número de novas empresas são Fortaleza (2.558) Juazeiro do Norte (192); Eusébio (151); Caucaia (143); Sobral (93) e Iguatu (51).

Em comunicado, a Jucec frisa as ações de incentivo aos pequenos negócios implementadas pelo órgão no Ceará. Detalha que, em janeiro, foi disponibilizada a isenção de preço público para dois tipos jurídicos: Empresários Individuais e Sociedade Limitada.

Além da desoneração, o órgão divulga que vem implementando medidas que simplificam o processo de abertura, como o registro automático que foi criado em maio de 2019 para oferecer celeridade na constituição de empresas e já aprovou, desde sua implementação, a abertura de 12.238 novos negócios.

"A mais recente inovação para a desburocratização do registro mercantil no Ceará foi o lançamento do Empresa Mais Simples em abril. O sistema é voltado para a criação de empresas de baixo risco e unifica processos entre os órgãos públicos responsáveis pelo registro, legalização e controle empresarial, com serviço gratuito. Sobral foi a primeira cidade a utilizar a plataforma virtual, integrando as instituições municipais ao Programa. Todos os municípios cearenses podem solicitar integração ao Programa pelo email [email protected]"

Carolina Monteiro, presidente da Jucec, detalha que, em 2016, no Ceará, o empreendedor levava, em média, 145 dias para abrir uma empresa. "Com o Balcão Único já temos a meta de abrir uma empresa em cinco minutos. Não há como falar em atração de investimentos e desenvolvimento econômico sem falar em ambiente de negócios.”

