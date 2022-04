BoJ mantém taxa de depósitos em -0,1% e meta de juro do JGB de 10 anos em 0%

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira, 28, manter o ritmo da atual política monetária, com taxa de depósito negativa em 0,1% ao ano e meta de juros do título público (JBG) de 10 anos em torno de 0%. De acordo com as perspectivas trimestrais divulgadas, o Banco do Japão projeta que o núcleo de inflação excluindo alimentos frescos avance 1,9% no ano encerrado em março de 2023, próximo a meta de 2% do BoJ, mas acima da projeção anterior ,de 1,1%. A instituição também prevê que a inflação desacelere para 1,1% ao ano em março de 2024 e que a economia japonesa expanda 2,9% no atual ano fiscal, que termina em março do próximo ano - resultado abaixo do crescimento de 3,8% projetado em relatório anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

