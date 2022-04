Bares e restaurantes querem fim da obrigatoriedade do passaporte da vacina

O fim da exigência do passaporte da vacina exigindo as três doses de vacina a clientes por bares e restaurantes foi pedido mais uma vez pela associação que representa o setor, a Abrasel. Em nota, a entidade diz o "bom número de vacinados, e redução nas contaminações e mortes são sinais de que medida é dispensável."

Além disso, Taiene Righetto, presidente da Abrasel, classifica a medida como prejudicial à competitividade de Fortaleza quando o assunto é turismo. "O setor hoteleiro na capital é dispensado da necessidade de comprovação da terceira dose, e outros não. É incoerente. Não faz sentido os turistas que vieram de seus estados imunizados com duas doses se hospedarem, mas não terem outras atividades de recreação", argumenta.

Sem a exigência, bares e restaurantes vislumbram ampliar ainda mais o resultados obtidos após a retomada das atividades econômicas, de acordo com ele, que vê o fim da obrigatoriedade do passaporte em outros estados. "A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou recentemente a suspensão do passaporte na capital. É hora de seguir os bons exemplos", declarou.

O pedido da Abrasel vem um dia antes de um novo decreto estadual. Nesta sexta-feira, 29, o comitê de combate à covid-19, liderado pela governadora Izolda Cela, deve se reunir e anunciar a manutenção ou novas medidas sobre o tema.

