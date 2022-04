Apple vê impacto de US$ 4 bi a US$ 8 bi devido a restrições de fornecimento

A Apple disse que vê as restrições de fornecimento causadas por interrupções relacionadas à covid-19 e a escassez de chips impactando seus negócios entre US$ 4 bilhões e US$ 8 bilhões no trimestre atual. Na teleconferência da empresa após publicar seu balanço, o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que o impacto projetado é "substancialmente maior do que o que experimentamos durante o trimestre de março".

Quando perguntado se as vendas perdidas são recuperáveis, o presidente-executivo Tim Cook disse, de acordo com uma transcrição da Factset: "Acreditamos que há uma porcentagem que é recuperável e uma porcentagem que provavelmente não é onde alguém precisa de algo rapidamente".

Maestri também disse que pausar todas as vendas na Rússia prejudicaria sua taxa de crescimento este ano em cerca de 1 ponto base na comparação anual.

Às 20h48 (horário de Brasília) as ações da Apple recuavam 2,25% no after hours em Nova York. Fonte: .

