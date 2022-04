Gasolina bate novo recorde e já custa R$ 8,599 o litro em alguns postos de SP

O preço da gasolina bateu novo recorde, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em todo País. O preço médio do combustível ficou em R$ 7,270 o litro na semana de 17 a 23 de abril, superando o recorde anterior de R$ 7,267, registrado na semana de 13 a 19 de março.

Em alguns postos da cidade de São Paulo, a gasolina chega a ser vendida a R$ 8,599 o litro.

Em relação à semana passada, a gasolina subiu 0,7%, segundo o levantamento da ANP.

O combustível foi o maior impacto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de abril, divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com alta de 7,51%.

O diesel teve alta de 0,2% de 17 a 23 de abril, atingindo média de R$ 6,6 o litro na média do País, com o preço mais alto registrado no Acre, de R$ 7,9 o litro.

Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve o preço reduzido para R$ 113,24, queda de 0,3% em relação aos R$ 113,66 registrados na semana anterior.

O preço máximo encontrado foi de R$ 160,00, em Caçador, Santa Catarina.

