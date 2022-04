Faturamento da indústria de máquinas registra queda de 6% em março

A receita líquida do setor de indústria de máquinas e equipamentos no país registrou queda de 6,8% em março de 2022, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com balanço da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). O total de receita mensal ficou em R$ 25,1 bilhões.

No primeiro trimestre de 2022, o setor também acumulou queda de 5,3% na receita, após crescimento de 21,6% no balanço de todo o ano passado – janeiro a dezembro. A receita trimestral ficou em R$ 67,4 bilhões.

Apesar dos resultados negativos em relação ao ano anterior, o setor teve crescimento de 14,3% na receita líquida em relação ao mês de fevereiro, o segundo crescimento consecutivo após série de quedas iniciada em setembro de 2021.

“Os números observados no primeiro trimestre do ano indicam que a desaceleração da atividade industrial, iniciada no último trimestre de 2021, principalmente nos setores ligados ao consumo das famílias, continuam impactando negativamente os investimentos produtivos de alguns segmentos”, diz nota da entidade.

Exportações

As exportações cresceram 45,3% em março, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Houve alta de 36,6% no primeiro trimestre ante ao mesmo período de 2021 e aumento de 15,4% em relação a fevereiro. O total das exportações do setor foi de US$ 1.011,87 milhões em março de 2022 e US$ 2.606,32 no trimestre.

“As exportações que iniciaram forte recuperação a partir no segundo trimestre de 2021, mantiveram esta tendência em 2022”, avaliou a Abimaq.

Nas importações de máquinas e equipamentos, houve crescimento no mês de março (9,1%) na comparação com o mês de fevereiro e na comparação interanual (8,8%). No ano, o crescimento acumulado chegou a 15,9%. Março teve total de US$ 2.136,60 milhões em importações e, no trimestre, totalizou US$ 5.937,48.

