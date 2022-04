Programa vale-gás inicia na Caixa rodada de pagamento de abril

O vale-gás, programa do governo federal que subsidia a cada dois meses a compra de botijões por famílias de baixa renda, começou a rodada de pagamentos da parcela referente ao mês de abril. O calendário de pagamento segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil e é feito pela Caixa Econômica Federal.

Os pagamentos serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo a data de pagamento atrelada ao final de NIS do beneficiário.

A primeira parcela foi disponibilizada em 27 de dezembro de 2021.

O valor do benefício corresponde a 50% da média do preço nacional de referência do botijão de treze quilos.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) publica mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores.

Calendário de pagamento de abril de 2022:

- NIS 1: 14 de abril;

- NIS 2: 18 de abril;

- NIS 3: 19 de abril;

- NIS 4: 20 de abril;

- NIS 5: 22 de abril;

- NIS 6: 25 de abril;

- NIS 7: 26 de abril;

- NIS 8: 27 de abril;

- NIS 9: 28 de abril;

- NIS 0: 29 de abril.

