Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 1,9% em março, revela ANP

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras subiu 1,9% em março contra fevereiro, para 2,75 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), registrando média de 2,76 milhões de boe/d no primeiro trimestre do ano, quase o mesmo obtido no mesmo período de 2021 (2,77 mi boe/d), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Se levada em conta apenas a produção de petróleo, a alta em março foi de 2,4%, totalizando 2,13 milhões de barris por dia (bpd), enquanto a produção de gás natural atingiu 98,1 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), alta de apenas 0,4% me relação ao mês anterior.

A empresa divulga na próxima quinta-feira o resultado da produção de janeiro a março deste ano.

No âmbito nacional, a produção de petróleo e gás somou 3,82 milhões de boe/d, sendo 2,98 milhões de b/d de petróleo e 134,4 milhões de m3/d de gás natural.

A produção do pré-sal ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, significando 75,1% do total, ou 2,87 milhões de boe/d.

