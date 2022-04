EUA: com 54 votos, Senado avança com indicação de Brainard à vice-presidência do Fed

O Senado dos Estados Unidos votou nesta segunda-feira, 25, de forma favorável a um procedimento que avança com a nomeação de Lael Brainard à vice-presidência do Federal Reserve (Fed). A moção contou com 54 senadores votando de forma favorável e 40 parlamentares se opondo. Dentre os apoiadores da nomeação, quatro senadores foram republicanos. Além de Brainard, mais três indicações do presidente Joe Biden para o Fed ainda precisam da aprovação no Senado.

Tags