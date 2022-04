Começa hoje, 25, calendário do 13º salário do INSS; veja como consultar

A antecipação do pagamento do décimo terceiro (13º) salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem início nesta segunda-feira, dia 25 de abril e deve injetar R$ 56 milhões na economia brasileira. O POVO explica abaixo quem tem direito, como funciona, como consultar e detalha o calendário de pagamento.

O pagamento do valor adicional ocorrerá em conformidade com os ciclos de depósitos mensais de forma escalonada considerando a separação entre aqueles que recebem até um salário mínimo de pagamento e quem ganha mais.

Calendário da primeira parcela do 13º do INSS em abril

Para benefícios até 1 salário mínimo

Final do Benefício 1 - 25/04 (segunda-feira)



- 25/04 (segunda-feira) Final do Benefício 2 - 26/04 (terça-feira)



26/04 (terça-feira) Final do Benefício 3 - 27/04 (quarta-feira)



27/04 (quarta-feira) Final do Benefício 4 - 28/04 (quinta-feira)



28/04 (quinta-feira) Final do Benefício 5 - 29/04 (sexta-feira)



29/04 (sexta-feira) Final do Benefício 6 - 02/05 (segunda-feira)



02/05 (segunda-feira) Final do Benefício 7 - 03/05 (terça-feira)



03/05 (terça-feira) Final do Benefício 8 - 04/05 (quarta-feira)



04/05 (quarta-feira) Final do Benefício 9 - 05/05 (quinta-feira)



05/05 (quinta-feira) Final do Benefício 10 - 06/05 (sexta-feira)

Para benefícios acima de uma salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 - 02/05 (segunda-feira)



02/05 (segunda-feira) Final do benefício 2 e 7 - 03/05 (terça-feira)



03/05 (terça-feira) Final do benefício 3 e 8 - 04/05 (quarta-feira)



04/05 (quarta-feira) Final do benefício 4 e 9 - 05/05 (quinta-feira)



05/05 (quinta-feira) Final do benefício 5 e 0 - 06/05 (sexta-feira)

13º do INSS antecipado

A antecipação do pagamento do abono salarial será operacionalizada pelo ministério do Trabalho e da Previdência, conforme revelou o titular da pasta, o ministro Onyx Lorenzoni, no dia 15 de fevereiro. Iniciativa será oficializada em decreto presidencial a ser assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, até o fim desta semana.

Medida foi adotada em 2020 e também em 2021 como forma de atenuar os impactos financeiros gerados pela crise sanitária e econômica em decorrência da pandemia de Covid-19. Ação deve beneficiar todos os aposentados e pensionistas do INSS e resultar na injeção de R$ 56 bilhões na economia brasileira.

Serão R$ 28 bilhões no mês de abril com o pagamento da primeira parcela do 13º e outros R$ 28 bilhões em maio, com os depósitos da segunda e última parcela. Liberação busca atenuar ainda o cenário de instabilidade econômica em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Quem tem direito ao décimo terceiro do INSS?

Pelas regras do INSS, possuem direito ao abono salarial do 13º aqueles que recebem do INSS os seguintes benefícios:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Aqueles que recebem benefícios assistenciais não recebem o pagamento do décimo terceiro do INSS, isso inclui aqueles que são beneficiários de programas como o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC/Loas e da iniciativa Renda Mensal Vitalícia.

Como funciona o pagamento antecipado do 13º salário do INSS?

O pagamento ocorrerá junto com o depósito mensal que os segurados do INSS recebem usualmente. O valor adicional será somado de forma automática e será depositado nas contas que os aposentados e pensionistas movimentam rotineiramente.

Não há necessidade de nenhum tipo de cadastro, inscrição ou solicitação para receber o 13º de forma antecipada. Aqueles que possuem direito ao abono irão receber conforme diretrizes a serem definidas pelo Governo Federal em decreto regulamentando a antecipação.

Como consultar 13º do INSS pelo aplicativo ou site?

A consulta da situação do benefício no INSS pode ser feita da seguinte forma:



Pelo telefone 135

Pelo site do INSS

Por meio do aplicativo Meu INSS

O login no aplicativo e site pode ser feito por meio de uma conta da plataforma de dados Gov.br, mas caso o usuário não tenha, basta fazer um cadastro simples na primeira tentativa de acesso.

Calendário segunda parcela do 13º do INSS em maio

Para benefícios até um salário mínimo

Final do Benefício 1 - 25/05 (quarta-feira)



25/05 (quarta-feira) Final do Benefício 2 - 26/05 (quinta-feira)



26/05 (quinta-feira) Final do Benefício 3 - 27/05 (sexta-feira)



27/05 (sexta-feira) Final do Benefício 4 - 30/05 (segunda-feira)



30/05 (segunda-feira) Final do Benefício 5 - 31/05 (terça-feira)



31/05 (terça-feira) Final do Benefício 6 - 01/06 (quarta-feira)



01/06 (quarta-feira) Final do Benefício 7 - 02/06 (quinta-feira)



02/06 (quinta-feira) Final do Benefício 8 - 03/06 (sexta-feira)



03/06 (sexta-feira) Final do Benefício 9 - 06/06 (segunda-feira)



06/06 (segunda-feira) Final do Benefício 10 - 07/06 (terça-feira)

Para benefícios acima de um salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 - 1/06 (quarta-feira)



1/06 (quarta-feira) Final do benefício 2 e 7 - 2/06 (quinta-feira)



2/06 (quinta-feira) Final do benefício 3 e 8 - 3/06 (sexta-feira)



3/06 (sexta-feira) Final do benefício 4 e 9 - 6/06 (segunda-feira)



6/06 (segunda-feira) Final do benefício 5 e 0 - 7/06 (terça-feira)

