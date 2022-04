Vendas no varejo no Reino Unido caem 1,4% em março ante fevereiro

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,4% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 22, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda mensal de 0,2%.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico avançaram 0,9% em março.

A projeção do mercado, no entanto, era de ganho significativamente maior, de 2,8%.

