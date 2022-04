Lagarde vê 'chance forte' de elevação de juros ainda neste ano na zona do euro

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou nesta sexta-feira haver uma "chance forte" de alta de juros na zona do euro ainda neste ano. Segundo ela, o programa de compra de bônus (APP, na sigla em inglês) do BCE pode ser encerrado no início do terceiro trimestre, o que abriria espaço para a elevação das taxas. Ao mesmo tempo, a autoridade ressaltou que a abordagem será gradual e dependerá dos indicadores.

Lagarde falou em entrevista à emissora americana CNBC, ao lado da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Segundo a presidente do BCE, a instituição não vê nem prevê estagflação, mas "há muita incerteza agora".

Em suas declarações, Lagarde citou o "choque" causado pela guerra na Ucrânia na zona do euro, nos preços das commodities, no comércio e na confiança.

Ela também falou sobre o quadro na China. Para a presidente do BCE, há riscos de baixa vindos do país, com sua política de covid-19 zero.

Lagarde ainda mencionou fragilidades no mercado imobiliário chinês. E ressaltou revisões em baixa recentes nas projeções de crescimento para a potência asiática, que geram efeitos nas demais nações.

