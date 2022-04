Após gastão falar em politização, Conselho Nacional do Sesc frisa "graves irregularidades"

Sobre o adiamento para maio da decisão final sobre o que foi apurado na auditoria realizada na Administração Regional do Sesc-CE, após reunião do Conselho Nacional do Sesc na terça-feira, 19, a entidade informa que a suspensão da decisão ocorreu exclusivamente em razão de um pedido de vista feito por um dos seus 120 membros

Após o presidente do Sistema Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bittencourt, reclamar da politização do processo investigatório e decisório que visa à intervenção na Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Ceará (Sesc-CE), o Conselho Nacional do Sesc frisou, em nota ao O POVO, que, de forma unânime, aprovou o relatório do conselheiro-relator, representante das Centrais Sindicais, no sentido da adoção de medidas correcionais "em face das graves irregularidades encontradas na auditoria especial realizada".

Gastão sustenta que os pontos apresentados pela Comissão de Inquérito "demonstram o interesse político no processo e o descumprimento dos ritos previstos por parte da auditoria". Ele se queixa que o presidente do Conselho Nacional e que também comanda a Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, acatou uma denúncia de irregularidades sem ouvir a Administração Regional do Sesc-CE, requerendo análise e providências ao Conselho Fiscal do Sesc "no mesmo dia" da denúncia.

"Não há até hoje uma só conta desaprovada do Conselho Regional pelo Conselho Nacional ou Tribunal de Contas da União (TCU), nem mesmo qualquer parecer do Conselho Fiscal pela irregularidade nas prestações das contas do período em que Luiz Gastão esteve à frente da gestão do órgão", afirma o presidente da Fecomércio-CE em nota.

Mas, ao O POVO, o Conselho Nacional do Sesc reitera que o relatório emitido apura suspeitas de irregularidades praticadas no Sesc-CE. No comunicado, detalha que o processo correcional realizado pelo Conselho Nacional do Sesc, em face da Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará, foi instaurado em razão da representação formulada pelo Conselho Fiscal da instituição, órgão de controle autônomo, em que quatro dos sete membros são representantes do Poder Executivo federal, sendo três ministros de Estado.

"Ao contrário do que foi afirmado pela Fecomércio-CE, todo o procedimento correcional instaurado pelo Conselho Nacional do Sesc em face da Administração regional do Sesc-CE seguiu rigorosamente as disposições estatutárias, regimentais e legais, fato este reafirmado em decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Brasília, nos autos do processo nº 0711935-55.2022.8.07.0001 - em ação intentada pelo Sr. Luiz Gastão Bittencourt, que objetivava suspender a tramitação do feito, mas que foi mantido integralmente, agora com a chancela do Poder Judiciário", frisa em nota.

Portanto, sobre o adiamento para maio da decisão final sobre o que foi apurado na auditoria realizada na Administração Regional do Sesc-CE, após reunião do Conselho Nacional do Sesc na terça-feira, 19, a entidade informa que a suspensão da decisão ocorreu exclusivamente em razão de um pedido de vista feito por um dos seus 120 membros, com base em dispositivo regimental, que "foi prontamente acolhido pelo presidente do colegiado. Assim, decorrido o prazo regimental para a eventual manifestação do conselheiro solicitante, o procedimento voltará a seguir a sua tramitação normal."

Em reunião da entidade, a Comissão de Inquérito recomendou a decretação de intervenção pelo Conselho Nacional, com afastamento dos atuais gestores e dirigentes. "O Conselho Nacional do Sesc informa que a decisão sobre a administração regional no Ceará foi adiada por 30 dias, em decorrência de um pedido de vista realizado por conselheiro da entidade", diz comunicado da entidade.



Conforme O POVO apurou, a auditoria em análise foi realizada por aproximadamente 60 dias no último quadrimestre do ano passado. Os Conselhos do Sesc e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) rotineiramente passam por auditorias anuais que fiscalizam a atuação fiscal das administrações estaduais sobre o montante de recursos disponíveis.

O Sesc-CE possui orçamento anual médio de R$ 185 milhões para atuar com eventos e serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Segundo números da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), a instituição possui mais de 1,6 mil funcionários atuando no Estado.

Eleições Fecomércio

Recém-empossada para novo mandato à frente do Sistema Fecomércio (que inclui Fecomércio, Sesc, Senac e IPDC no Ceará), a presidência de Luiz Gastão Bittencourt foi cobrada pelos opositores do pleito - a chapa liderada pelo diretor do Sincofarma Maurício Filizola, relacionando essa auditoria ao adiantamento da data de realização das eleições para definição da nova diretoria, num pleito inédito para a Federação, com disputa eleitoral entre duas chapas.

Em nota pública divulgada no último dia 9, a campanha de Filizola diz que o candidato reeleito temia os prejuízos políticos que o resultado da auditoria no Sesc-CE pudesse revelar.

