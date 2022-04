Yellen e ministro ucrâniano deixaram reunião do G20 com fala da Rússia

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, deixaram uma reunião do G20 nesta quarta-feira quando um representante da Rússia começou a falar. O incidente se deu durante os encontros de primavera organizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

Diversos outros ministros das Finanças e banqueiros centrais deixaram a sala, de acordo com uma pessoa familiarizada com os assuntos que falou sob condição de anonimato, uma vez que o evento é privado. Alguns dos que participaram por videochamada desligaram a câmera no mesmo momento, disse fonte.

Os efeitos brutais da guerra da Rússia contra a Ucrânia ocuparam o centro do palco, e autoridades do Tesouro disseram, no início desta semana, que Yellen tentaria evitar contato com autoridades russas que planejam participar virtualmente de alguns eventos do G20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags