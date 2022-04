Caixa Tem contabiliza mais de 31 milhões de operações do saque emergencial do FGTS

Aplicativo da Caixa Econômica Federal registrou, nas primeiras horas de hoje, alto volume de transações de até R$ 1 mil do saque emergencial do FGTS 2022

A Caixa Econômica Federal registrou até às 10h da manhã de hoje, primeiro dia de liberação ao saque de até R$ 1 mil do saque emergencial do FGTS 2022, mais de 31 milhões de operações no Caixa Tem realizadas por 1,8 milhões de usuários distintos. No app FGTS, mais de 2,6 milhões de usuários fizeram consultas.

Apesar de muito usuários terem reclamado de problemas no sistema, a instituição disse, por meio de nota ao O POVO que os aplicativos Caixa Tem e App FGTS "estão operando em normalidade nesta quarta-feira (20/04)".

Ressaltou, ainda, que o início do calendário do Saque Extraordinário do FGTS ocasionou um aumento natural na consulta aos serviços relacionados ao Fundo nos últimos dias, o que não comprometeu o funcionamento dos aplicativos. Apenas nesta quarta-feira (20/04), até as 10h, no Caixa Tem, já foram realizadas. "Nos momentos de maior volume de acessos (picos), o usuário pode ser direcionado para uma fila de espera momentânea, com o objetivo de garantir o acesso aos serviços para todos os brasileiros", finalizou a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro dia do resgate do saque emergencial de até R$ 1 mil do FGTS 2022 que começou hoje, 20 de abril, apresenta problemas para os usuários. A retirada, que acontece no aplicativo da Caixa Econômica Federal, tem lentidão e congestionamento com sala de espera no ambiente virtual.



Sobre o assunto Agência Brasil explica: como pedir saque de até R$ 1 mil no FGTS

Saque de até R$ 1 mil do FGTS começa amanhã; saiba como consultar

Esta iniciativa de injecção de dinheiro na economia, por parte do Governo Federal, contabiliza cerca de R$30 bilhões por meio de saques, de até R$ 1.000, para 44 milhões de pessoas que tenham saldo nas contas ativas e inativas do FGTS.

A consulta do saldo do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para todos os trabalhadores e abaixo você encontra um tutorial de como resgatar o saldo do FGTS.

É possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo disponível para iPhone e Android. É preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Veja como:

Em uma das ferramentas de consulta, insira o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF

Clique em "Cadastrar" e preencha os dados solicitados e então confirme a inscrição, caso não tenha conta. Se já tiver, é só fazer o login



Em seguida, retorne à tela de acesso e entre, novamente, com o NIS ou CPF e a senha criada durante o cadastro. É possível, ainda, fazer login usando o endereço de e-mail.

Após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente.

É possível selecionar a opção "Ver todas as suas contas" para checar depósitos do FGTS de empregos anteriores, ou, no botão "Saldo total do FGTS" para verificar todas as contas.

Calendário do saque emergencial do FGTS 2022

Nascidos em janeiro: 20/04



20/04 Nascidos em fevereiro: 30/04



30/04 Nascidos em março: 04/05



04/05 Nascidos em abril: 11/05



11/05 Nascidos em maio: 14/05



14/05 Nascidos em junho: 18/05



18/05 Nascidos em julho: 21/05



21/05 Nascidos em agosto: 25/05



25/05 Nascidos em setembro: 28/05



28/05 Nascidos em outubro: 01/06



01/06 Nascidos em novembro: 08/06



08/06 Nascidos em dezembro: 15/06

Como consultar saldo do FGTS pelo site da Caixa?

No acesso pelo site do FGTS, selecione no menu superior a opção "FGTS" e, em seguida, "Extrato".

Depois disso serão exibidas as seis entradas mais recentes da conta que tiver sido criada por último - para quem trabalha de carteira assinada, será a conta referente ao emprego atual.

Para verificar todas as entradas e outras contas, de empregos anteriores, no mesmo menu selecione a opção "Extrato completo".

Como se cadastrar e quem tem direito ao saque emergencial do FGTS 2022?

A medida deve abranger todos aqueles com saldo nas contas do FGTS. Ação será regulamenta em decreto presidencial, em paralelo a uma série de outras ações econômicas a serem adotadas pelo Governo Federal para atenuar a instabilidade econômica atual, como a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.

Não será necessário inscrição ou cadastro para ter direito ao saque emergencial do FGTS. Se o trabalhador possuir saldo na conta, poderá solicitar de forma online a retirada deste sem que isso afete as demais condições de saque para o restante do saldo acumulado no FGTS.

Como resgatar o saque emergencial do FGTS 2022?



Para o saque-rescisão, saque-aniversário e o saque emergencial, é possível solicitar a retirada do dinheiro em agências da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS. Para outros tipos de retirada, como dependem de comprovação com documentos, o atendimento deve ser realizado em uma agência da Caixa.

Como vai funcionar o saque extraordinário do FGTS 2022?



Toda movimentação do dinheiro liberado pelo saque emergencial do FGTS 2022 ocorrerá por meio de conta poupança social criada pela Caixa Econômica Federal. O trabalhador poderá pagar contas, transferir o dinheiro e utilizar a ferramenta Pix para movimentar o dinheiro a partir do aplicativo Caixa Tem.

O valor do saque emergencial do FGTS estará disponível nas contas de forma automática conforme calendário definido pela Caixa. Para aqueles que forem utilizar o aplicativo pela primeira vez para movimentar o valor do FGTS, basta realizar um cadastro no próprio aplicativo.

Como resgatar o dinheiro do saque emergencial do FGTS?

A partir da data de pagamento estipulada pelo banco, os trabalhadores poderão ainda realizar o saque em espécie do dinheiro com auxílio do Caixa Tem. Para isso basta:

Entrar com sua conta no Caixa Tem



Selecione a opção "Saque sem Cartão" e depois clique em "FGTS Emergencial"



Após isso, basta clicar em "Gerar Código para Saque"



Confirme a senha de acesso ao aplicativo do Caixa Tem

Depois de marcar essas opções, o aplicativo irá gerar um código válido por 2 horas

Com esse código, basta se dirigir até uma casa lotérica ou um caixa eletrônico da Caixa e clique nas opções de saque sem cartão

Então clique no saque do FGTS e digite o código gerado no campo específico e o dinheiro será liberado

Caso o saque seja feito na lotérica, informe o código para a pessoa que estará lhe atendendo

O que é o FGTS?

Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a receber, mensalmente, um depósito igual a 8% do salário, na conta do FGTS.

Além do saque-aniversário, é possível resgatar o valor nas seguintes situações: demissão sem justa causa (saque-rescisão, que é bloqueado caso o beneficiário opte pelo saque-aniversário), para compra ou financiamento de imóveis, aposentadoria, após os 70 anos, em caso de doença grave do trabalhador ou de seus dependentes, ou por morte do trabalhador.

PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​

Tags