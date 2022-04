Biden diz que 70% da inflação se deve a impacto da Rússia nos preços do gás

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que 70% da inflação de março se deve aos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia nos preços do gás e de outros produtos de energia.

Em mensagem no Twitter, Biden diz estar "fazendo tudo o que pode" para reduzir os preços e lidar com a inflação gerada pelo conflito no Leste Europeu.

"Além da questão dos preços do gás, pedi ao Congresso que aja imediatamente para diminuir o custo das contas de serviços públicos, de medicamentos de prescrição e de outros itens", afirmou o presidente na rede social, acrescentando que seu objetivo é reduzir pressões inflacionárias.

