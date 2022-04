Guedes: Brasil já tem juros mais altos e provavelmente vamos baixar a inflação primeiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 19, que o Brasil já tem juros mais altos que as demais economias e deve reduzir a inflação primeiro que as demais nações. A declaração foi dada em evento do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais (CSIS), em Washington, nos Estados Unidos.

"A covid-19 praticamente se foi no Brasil. O País está voltando rapidamente. Estamos gastando menos agora do que no ano anterior. O Brasil já tem juros mais altos e provavelmente vamos baixar a inflação primeiro que os demais países", disse.

Segundo Guedes, o processo de recuperação econômica e a agenda de reformas têm ajudado o Brasil no processo de entrada na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A hora para o Brasil entrar na OCDE é agora. A OCDE entendeu que Brasil é um país-chave para segurança alimentar e energética da Europa. Também é a hora para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia", afirmou.

O ministro da Economia também declarou que o eixo de crescimento do mundo está mudando, com diversas companhias sendo criadas no mundo.

"Se não fizermos o acordo com a Europa, temos outras opções com a China e países da Ásia", disse.

Tags