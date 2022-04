Governo de SP nomeia Felipe Salto como secretário de Fazenda e Planejamento

O economista Felipe Salto foi nomeado, nesta terça-feira, 19, secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. A informação foi divulgada pelo governo do Estado.

Salto é formado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em Administração Pública, Governo e Finanças Públicas.

O último cargo ocupado pelo economista foi como diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, onde produziu estudos e análises sobre as contas públicas federais.

O economista ocupa o posto do ex-ministro Henrique Meirelles, que deixou o cargo no início do mês com o intuito de se candidatar nas próximas eleições.

Meirelles atua na campanha do presidenciável João Doria (PSDB) e ainda não deixou claro qual será seu futuro político.

