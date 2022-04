RJ investirá R$ 80 mi por meio de fundo para subsidiar energia solar no Estado

O governo do Estado do Rio de Janeiro vai disponibilizar R$ 80 milhões para subsidiar projetos de energia solar e alavancar investimentos do setor. Os recursos ficarão em um fundo que está sendo estruturado pela agência de fomento do Estado, AgeRio, que vai beneficiar produtores rurais, escolas, hospitais e casas populares, podendo também ser utilizados no programa de revitalização dos condomínios industriais.

A iniciativa foi acertada em reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais com representantes da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), das concessionárias Light, Enel e Energisa, da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin) e AgeRio, além de empresários do setor.

Desde 2012, a geração própria de energia solar já atraiu cerca de R$ 1,9 bilhão em investimentos para o Estado do Rio de Janeiro, gerou mais de 10,2 mil empregos e arrecadou mais de R$ 451 milhões aos cofres públicos, informou o governo do Estado.

Mesmo assim, o Estado está fora do ranking da Absolar dos 10 maiores produtores de energia solar no Brasil e é o oitavo colocado na lista dos maiores produtores de energia solar distribuída (telhados, fachadas e pequenos terrenos).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho, colocar o Estado na rota da energia limpa e da transição energética é da maior importância para a atração de novos investimentos:

"Estamos fazendo um esforço grande para atrair novos investimentos e energias renováveis, e a energia solar é fundamental para isso. Estamos com uma demanda crescente de empresas e empreendimentos vindo para o Rio de Janeiro e que podem ser beneficiados com a redução de custos que a energia solar oferece", disse Coelho em nota.

Segundo o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, o setor está otimista com a parceria com o governo do Estado para a ampliação do acesso e uso da tecnologia fotovoltaica no Estado.

De acordo com dados da Absolar, o Estado do Rio possui, atualmente, 342,8 megawatts (MW) em operação de energia solar nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A região possui 41.389 conexões operacionais, espalhadas pelos 92 municípios do Estado.

