PIB da China cresce 4,8% no 1º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da China avançou 4,8% no primeiro trimestre de 2022 em relação a igual período do ano anterior, informou o Escritório Nacional de Estatística do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado superou as projeções de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 4,6%, e o crescimento interanual de 4,0% registrado no último trimestre de 2021. No entanto, colocou a economia chinesa em uma trajetória aquém da meta oficial para este ano, de expansão de 5,5% - mesmo se alcançado, o porcentual levaria a atividade do país ao avanço mais lento visto em mais 25 anos.

Na margem, a economia chinesa registrou expansão de 1,3% no primeiro trimestre deste ano, o que representa desaceleração em relação ao ritmo observado no quarto trimestre de 2021, quando houve crescimento de 1,6% nessa base. Fonte: Dow Jones Newswires.

