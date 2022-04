Guedes chega a Washington para participar de reunião do FMI

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a Washington na manhã desta segunda-feira, 18, para participar dos eventos da reunião da primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) durante toda a semana. Nesta segunda, o ministro deve realizar reuniões de coordenação de trabalho na Embaixada do Brasil, entre elas com os representantes do País no FMI e no BID.

