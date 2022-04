Casa Branca diz que Fed segue projetando que inflação irá se moderar nos EUA

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) segue projetando que a inflação no país irá se moderar, e que a administração apoia a postura da autoridade em seu processo de "recalibrar" a política monetária. Em coletiva de imprensa, questionada sobre a possibilidade de uma recessão, respondeu que a economia dos Estados Unidos "enfrentará desafios à frente a partir de uma posição de força" por causa do plano econômico do presidente Joe Biden.

Sobre o avanço dos preços de combustíveis, a porta-voz afirmou: "estamos incentivando petroleiras a aumentarem a produção em áreas que já estão regularizadas, e não há planos de ampliá-las, presidente segue comprometido em combater mudanças climáticas".

Quanto à postura junto à Rússia, disse que as sanções pelas ações da Ucrânia estão tendo impacto na economia russa, "incluindo diversos setores, o que era esperado". Segundo Psaki, recentes declarações de autoridades do Banco Central da Rússia reforçam sua posição.

De acordo com a representante, o país segue nenhum plano de enviar tropas para lutar contra a Rússia na Ucrânia, mas "estamos comprometidos em oferecer ajuda".

Além disso, Psaki disse que não houve mudanças, e que, no momento não há planos para visita de Biden a Kiev. Sobre encontros internacionais, especialmente os destas semana, a porta-voz disse que o presidente deixou claro que não espera tratar com Rússia normalmente, e não acredita que os russos devam participar do G20.

Ainda na coletiva, a representante indicou: "sem fundos adicionais para covid-19 aprovados no Congresso, não conseguiremos aplicar mais doses de reforço e providenciar tratamentos".

