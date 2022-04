Biden exigirá que aço e ferro para infraestrutura sejam fabricados nos EUA

O governo de Joe Biden está emitindo requisitos sobre como os projetos financiados pelo pacote de infraestrutura bipartidário de US$ 1 trilhão obtêm seu material de construção nos Estados Unidos. A orientação exige que o material adquirido - seja para uma ponte, uma rodovia, um cano de água ou internet de banda larga - seja produzido nos EUA, segundo funcionários do governo.

No entanto, as regras também estabelecem um processo para dispensar esses requisitos caso não haja produtores nacionais suficientes ou o material custe muito.

Biden espera criar mais empregos, aliviar as tensões da cadeia de suprimentos e reduzir a dependência da China e de outras nações com interesses que divergem dos americanos.

Com a inflação em alta, ele está apostando que mais produção doméstica acabará reduzindo as pressões de preços para conter os ataques de republicanos de que seu pacote de alívio de US$ 1,9 trilhão provocou preços mais altos.

