Vale aprova construção de ponte sobre o Rio Tocantins, em projeto de US$ 830 mi

A mineradora Vale aprovou a construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabá, no Pará, projeto previsto para ter início em 2027 com investimento total de US$ 830 milhões. As informações estão no relatório 20F, enviado pela mineradora à Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

De acordo com o documento, o projeto foi aprovado em março de 2022 e vai aumentar a capacidade da Estrada de Ferro Carajás (EFC), melhorando o fluxo de tráfego ferroviário e mitigando riscos de negócios. O projeto inclui uma segunda ponte rodoviária para tráfego de veículos, que reforçará a ligação entre o Sudeste do Estado do Pará e o litoral norte brasileiro.

"A única ponte atual faz parte da ferrovia EFC, por onde escoamos toda a nossa produção de minério de ferro do Sistema Norte, bem como o concentrado de cobre produzido no Estado do Pará", explica a empresa no documento.

