EUA: Biden planeja nomear Michael Barr como vice-presidente de supervisão do Fed

O presidente dos EUA, Joe Biden, revelou nesta sexta-feira (15) que pretende nomear Michael Barr, que serviu como funcionário do Departamento do Tesouro durante o governo Obama, para ser o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Se a nomeação for confirmada, Barr será responsável pela inspeção das maiores instituições financeiras dos EUA, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. No mês passado, a primeira opção de Biden para o cargo, Sarah Bloom Raskin, retirou sua candidatura após sofrer oposição de democratas e republicanos.

Em comunicado, Biden disse que trabalhará com o Comitê Bancário do Senado para que a nomeação de Barr seja confirmada rapidamente. Ele apelou também aos senadores que confirmem em breve outros indicados ao Fed, incluindo a nomeação de Jerome Powell para um segundo mandato como presidente do BC americano. Com informações da Dow Jones Newswires.

