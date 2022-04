Presidente e novo integrante de conselho da Anatel são empossados

Os nomes aprovados para ocupar a presidência e uma das vagas do conselho da Agência Nacional de Telecomunicações foram empossados nesta quinta-feira, 14, pelo governo. Carlos Manuel Baigorri, que já era diretor do órgão, assumiu a chefia da Anatel. A outra vaga foi ocupada por Artur Coimbra de Oliveira, antes secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações.

As indicações do governo Jair Bolsonaro foram aprovadas pelo Senado no início de abril, e os decretos de nomeação publicados nesta quarta-feira, 13, em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo a Anatel, a solenidade oficial de posse ocorrerá no começo de maio, na sede do órgão, em Brasília.

