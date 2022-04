BCE mantém juros, mas diz que pretende concluir compras de ativos no 3º trimestre

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, 14, após concluir reunião de política monetária, mas afirmou que pretende concluir compras de ativos feitas por meio do programa conhecido como APP no terceiro trimestre. Segundo comunicado do BCE, a taxa de refinanciamento permanece em 0%, a de depósitos continua em -0,50% e a de empréstimo segue em 0,25%.

O BCE reiterou hoje que as compras de ativos por meio do APP irão diminuir de 40 bilhões de euros em abril para 30 bilhões de euros em maio e para 20 bilhões de euros em junho. O Banco Central Europeu disse também que planeja concluir o APP no terceiro trimestre. Neste período, os volumes de compras dependerão de futuros dados econômicos da zona do euro.

Ainda no comunicado, o BCE reafirmou que eventuais altas nas taxas de juros só ocorrerão "algum tempo" depois do fim do APP e serão graduais.

O BCE comentou ainda que a guerra na Ucrânia está afetando a economia na Europa e em outras partes, gerando incertezas e pesando com força na confiança de empresas e consumidores.

