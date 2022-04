Moody's mantém ratings Ba2 (perspectiva estável) dos Estados de SP e MG

Seguindo à decisão de ontem de manter o rating do Brasil, a Moody's reafirmou a nota Ba2, com perspectiva estável, dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

A agência de risco diz que as ações de rating refletem os estreitos vínculos econômicos e financeiros que existem entre o governo do Brasil e as gestões Estaduais, bem como a expectativa da Moody's de que o crescimento econômico do Brasil continuará a apoiar a receita tributária dos entes subnacionais.

A Moody's espera que o crescimento da receita proporcione apenas um alívio limitado à sua posição fiscal, uma vez que as despesas com pessoal, em particular os custos relacionados a pensões, continuarão aumentando nos próximos anos.

