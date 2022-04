Exportações da China crescem 14,7% em março na comparação anual

As exportações da China cresceram 14,7% em março, na comparação anual, informou nesta quarta-feira, 13, a Administração Geral das Alfândegas do país asiático. Embora marque desaceleração ante os 16,3% observados no período de janeiro a fevereiro, o resultado foi levemente superior à expectativa de 14,0% feita por economistas consultados pelo jornal The Wall Street Journal.

As importações chinesas, por outro lado, recuaram 0,1% em março, após aumento de 15,5% no período de janeiro a fevereiro. A projeção do mercado indicava crescimento de 8,0% no critério.

O saldo comercial de março foi positivo em US$ 47,38 bilhões, acima da expectativa de US$ 25 bilhões feita por economistas. Anteriormente, nos dois primeiros meses do ano, o país registrou superávit comercial de cerca de US$ 116 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags