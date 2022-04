BC do Canadá eleva juros de 0,50% a 1,00% e inicia aperto quantitativo

O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) decidiu nesta quarta-feira, 13, elevar a taxa básica de juros (overnight) de 0,50% a 1,00%. A taxa bancária foi elevada a 1,25% e a taxa de depósitos, a 1,0%. Além disso, o BoC afirma que encerrará o reinvestimento e começará seu aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) a partir de 25 de abril.

Em comunicado, o BC diz que os bônus governo canadense no balanço do BoC não serão mais substituídos e, com isso, o tamanho do balanço diminuirá com o tempo.

O texto da decisão destaca a invasão militar russa na Ucrânia e os impactos disso na recuperação global e também para elevar os preços de energia. Com isso, o BoC diz ter feito uma "revisão para cima substancial" na expectativa de inflação para o Canadá.

O BoC menciona ainda o fato de que a China enfrenta novos surtos de covid-19 e "uma correção em andamento no mercado imobiliário".

Para o BoC, o PIB canadense crescerá 4,25% neste ano, antes de desacelerar a um avanço de 3,25% em 2023 e 2,25% em 2024.

Já o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) deve ficar em média em quase 6% no primeiro semestre de 2022, bem acima da meta de 2%, e desacelerar a cerca de 2,5% no segundo semestre de 2023, voltando à meta apenas em 2024. "Há um crescente risco de que as expectativas de inflação elevada possam ficar arraigadas", alerta.

Com isso, o BoC se compromete a usar seus instrumentos para que a inflação retorne à meta e que as expectativas de inflação continuem bem ancoradas.

