Transporte de passageiros cresceu 1,1% em fevereiro ante janeiro, mostra IBGE

O transporte de passageiros cresceu 1,1% em fevereiro ante janeiro, a quarta taxa positiva seguida, com um ganho acumulado de 20,6% no período. Os dados, que integram a Pesquisa Mensal de Serviços, foram divulgados pela primeira vez pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da melhora, o transporte de passageiros ainda opera 28,9% abaixo do pico alcançado em fevereiro de 2014.

Já o transporte de cargas avançou 2,5% em fevereiro ante janeiro, a quinta alta consecutiva, com ganho acumulado de 10,2% no período.

O indicador alcançou em fevereiro o ponto mais alto da série. "Esse recorde ocorre na esteira do boom do comércio eletrônico, do escoamento de produtos agrícolas e do deslocamento de insumos e de bens industriais pelos diversos modais de carga: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo", justificou o IBGE.

Na comparação com fevereiro de 2021, o transporte de passageiros cresceu 32,9% em fevereiro de 2022, enquanto o transporte de cargas aumentou 13,8%.

As séries históricas do transporte de cargas e passageiros têm início em janeiro de 2011, com resultados apenas para o agregado do Brasil, sem dados regionais.

