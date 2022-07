Premiê chinês pede 'urgência' na implementação de medidas para apoiar a economia

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou em discurso na segunda-feira, 11, que é preciso "fortalecer o senso de urgência" para implementar medidas já anunciadas pelo governo central para apoiar a economia, como isenções fiscais, cortes em impostos e redução de tarifas, bem como apoio financeiro à economia real, a emissão e o uso de bônus especiais, a construção de projetos e o apoio a empresas para estabilizar empregos. Segundo discurso veiculado no site do governo, Li disse que o grosso desses projetos deve ser implementado no primeiro semestre de 2022.

Em sua fala, o premiê também pediu que as autoridades regionais ataquem problemas de logística, e reforçou a importância de se garantir um bom ambiente de negócios.

