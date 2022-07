Itaú e Totvs anunciam JV para distribuição de serviços financeiros para PMEs

A Totvs assinou contrato com o Itaú Unibanco para a criação de uma joint venture (JV). O objetivo da parceria, denominada Techfin, é operar uma plataforma de serviços financeiros para pequenos e médias empresas. Cada uma das partes deterá 50% de participação. No total, o banco divulgou um investimento de R$ 1,060 bilhão na iniciativa.

Desse montante, R$ 860 milhões serão pagos pelo Itaú à Totvs pelas ações da JV, sendo R$ 410 milhões à vista e até R$ 450 milhões após 5 anos, a título de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance. O banco será responsável ainda por um aporte primário de R$ 200 milhões no capital social da Techfin.

O Itaú Unibanco se compromete ainda com o funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na Techfin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a confirmação da operação, a Techfin será o único veículo de desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros da Totvs. O fechamento depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.

"A parceria cria uma empresa que combinará tecnologia e soluções financeiras, somando as expertises complementares dos sócios para ofertar a clientes corporativos, de forma ágil e integrada", diz o comunicado do Itaú.

A Totvs afirma que essa combinação de esforços deverá beneficiar pequenas e médias empresas e toda a cadeia produtiva do país, ao unir a expertise da Totvs em sistemas de gestão à expertise financeira do Itaú, que conta com capacidade de funding em larga escala e em condições competitivas.

Tags