Governo nomeia três novos diretores para o Ipea

O governo federal nomeou três diretores para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério da Economia. Os novos nomes vêm depois da exoneração da equipe anterior, incluindo o presidente do órgão, no mês passado e estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

Foram nomeados: André Sampaio Zuvanov, como diretor de Desenvolvimento Institucional; João Maria de Oliveira, como diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura; e Marco Antônio Freitas de Hollanda, como diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas.

