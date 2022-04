Assecor: Carreira de planejamento e orçamento fará paralisações em 14, 20 e 26

Os servidores da carreira de planejamento, orçamento e gestão realizam nesta terça-feira, 12, uma paralisação das atividades. Em assembleia, a categoria decidiu que interromperá os trabalhos, das 8h às 18h, na próxima quinta-feira, 14 e em 20 de abril.

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), Márcio Gimene de Oliveira, também está programada uma paralisação em 26 de abril, das 14h às 18h, com realização de nova assembleia.

"Vamos avançar no processo de entrega coletiva de cargos comissionados. Caso o governo não atenda às reivindicações, vamos intensificar as paralisações. Isso poderá prejudicar a execução do orçamento de 2022 e o envio do projeto de lei orçamentária anual de 2023 ao Congresso", disse.

Oliveira ainda declarou que as paralisações não devem afetar o envio ao Congresso do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

