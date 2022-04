Musk não irá mais integrar conselho de administração do Twitter

Elon Musk, o bilionário fundador da Tesla, desistiu de integrar o conselho de administração do Twitter, segundo informou o presidente executivo da rede social, Parag Agrawal. Às 9h04 desta segunda-feira (de Brasília), a ação do Twitter caía 2,86% nos negócios do pré-mercado em Nova York