Guedes: Brasil é hoje peça-chave para segurança energética do mundo e da Europa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil é hoje um ator fundamental para a segurança energética e alimentar do mundo, "principalmente da Europa".

"A Europa percebeu tremendo o risco geopolítico e o Brasil passou a ser visto como peça-chave para segurança energética e alimentar do mundo", afirmou, em evento virtual da Associação Comercial e Empresarial (Acim) de Maringá (PR).

Guedes afirmou que as negociações para a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia estão "avançando bastante", assim como para o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

No evento, o ministro voltou a destacar a importância da reforma tributária, especialmente em um momento em que o mundo busca oportunidades de investimento. "A reforma tributária vai andar, se não for agora, é a primeira medida do segundo mandato", completou.

