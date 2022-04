EUA esperam que CPI de março apresente alta extraordinária, por conta de Putin

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a administração espera que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março, que será divulgado nesta semana, apresente uma alta extraordinária. Em coletiva de imprensa, a representante indicou que a elevação deverá ocorrer por conta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a invasão da Ucrânia. Segundo ela, os preços de energia continuam a impulsionar a inflação e estão relacionados com o conflito.

Na visão de Psaki, o CPI é "uma lembrança de que precisamos fazer mais para reduzir custos para a população", o que a administração vem buscando fazer. Questionada sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, afirmou que o governo acredita que a economia está forte e que a recuperação irá continuar.

Sobre a conversa do presidente Joe Biden com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a porta-voz afirmou que o americano viu passos na direção correta do país, uma vez que os indianos condenaram o massacre de civis em Bucha e ofereceram ajuda humanitária à Ucrânia. Segundo ela, não há violação de sanções pela Índia, e o país importa cerca de 2% de seu petróleo da Rússia, tendo os EUA como uma fonte maior. De acordo com Psaki, a administração está preparada para ajudar a Índia a diversificar suas fontes de energia.

Questionada sobre a possibilidade de uma viagem de Biden à Ucrânia, a porta-voz indicou que não há planos de uma visita no momento.

