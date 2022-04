BC da Índia mantém juro básico em 4% para apoiar economia em meio a incertezas

O Banco Central da Índia (RBI, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 4%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 8, com o objetivo de sustentar a recuperação econômica do país em meio a incertezas geopolíticas alimentadas pela guerra russo-ucraniana. A decisão do RBI veio em linha com a expectativa de cinco economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O presidente do BC indiano, Shaktikanta Das, avaliou hoje que o conflito entre Rússia e Ucrânia, dois importantes produtores de commodities, afetou cadeias de oferta e ampliou pressões inflacionárias, comprometendo a perspectiva global. Das disse que o RBI irá manter uma postura acomodatícia para apoiar a recuperação indiana da pandemia de covid-19 e, ao mesmo tempo, ponderar como retirar estímulos para garantir que a inflação do país fique dentro da meta. Fonte: Dow Jones Newswires.

