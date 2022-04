Queda do dólar e do petróleo ajuda governo a ter previsibilidade, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quinta-feira, 7, que a queda do dólar e do petróleo ajuda o governo federal a ter previsibilidade. Em evento do Banco do Brasil, o chefe do Executivo disse ter ciência "das agruras" dos caminhoneiros com a alta dos combustíveis.

"Estamos vendo o dólar afundar, agora há pouco tivemos notícia de que o petróleo do tipo Brent ficou abaixo de 100 dólares. Isso ajuda a gente a ter previsibilidade", declarou o presidente, ressaltando que dá liberdade total a seus auxiliares, como o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro ainda voltou a dizer que mudou em relação aos seus tempos de deputado. "Eu era estatizante, lá atrás votava com a esquerda muita coisa", declarou, sem citar seu incômodo com a variação do preço dos combustíveis em linha com o mercado internacional, medida defendida por liberais.

Redução de IPI a mototaxistas

O presidente afirmou ainda que o ministro da Economia estuda a seu pedido a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para mototaxistas.

"Por exemplo, tem isenção de IPI para táxi e pessoa deficiente Por que não tem para o mototaxista também?", declarou o presidente. "Guedes ficou aí de estudar e viabilizar, caso seja possível isso ajuda a indústria", acrescentou.

Saúde

O presidente também declarou, mais uma vez, que o Brasil pode reduzir o status da covid-19 no Brasil de pandemia para endemia nos próximos dias. A decisão, contudo, cabe à Organização Mundial da Saúde (OMS), que ainda não anunciou qualquer decisão nesse sentido.

