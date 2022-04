Pacheco: 'Reforma tributária não é arte de conquistar, é arte de ceder'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a reforma tributária só será aprovada se os setores interessados em se proteger das mudanças recuarem. Diante do impasse, ele admitiu que a eleição "prejudica muito" o andamento.

"Reforma tributária não é arte de conquistar, é arte de ceder. Se todos os atores entenderem que têm que ceder um pouco para a gente ter um modelo melhor, ela sai. Se não, vai ter essa dificuldade eterna da reforma tributária", disse Pacheco.

De acordo com líderes do Senado, o Senado deve enterrar a reforma para evitar perdas em ano eleitoral. O movimento ficou mais explícito na quarta-feira, 6, quando senadores deixaram de registrar presença na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e impediram a votação no colegiado. Pacheco disse que insiste na aprovação este ano, mas admitiu que o "ano eleitoral prejudica muito."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags