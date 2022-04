Guilherme Serrano é nomeado presidente do INSS

O governo federal nomeou Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano para exercer o cargo de presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Guilherme Serrano já estava no INSS, como diretor e presidente substituto, e assume o comando do órgão no lugar de José Carlos Oliveira, que passou a ser ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni.

Na última semana, Onyx deixou o governo federal para concorrer a governador do Estado do Rio Grande do Sul em outubro. Além de Onyx, outros oito ministros saíram do governo para disputar cargos nas eleições deste ano.

A nomeação de Serrano como presidente do INSS está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7, que também traz a designação de Jobson de Paiva Silveira Sales para exercer a função de diretor de Gestão de Pessoas do Instituto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags