Demanda total da Azul cresce 68,6% em março ante mesmo mês de 2021

A Azul informou nesta quinta-feira, 7, seus dados de tráfego de março, quando registrou aumento de 68,6%% na demanda total. A oferta, por sua vez, cresceu 52,6% ante igual mês do ano passado, com a taxa de ocupação subindo 7,5 pontos porcentuais, para 78,7%.

No mercado doméstico a demanda por voos da Azul cresceu 52,6%, enquanto a oferta avançou 39,4%, levando a taxa de ocupação a um crescimento de 6,7 pontos porcentuais, para 78,4%.

Nas rotas internacionais, a demanda tem expressivo aumento de 736,5% ante março de 2021, com a oferta crescendo 491,8%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de ocupação, por sua vez, ficou em 81%, uma alta de 23,7 pontos porcentuais ante igual etapa de 2021.

"Em março, vimos uma melhora significativa nas vendas, impulsionada por uma das mais aceleradas retomadas do segmento corporativo do mundo. Embora tenhamos vivenciado alguns desafios da Ômicron no primeiro trimestre de 2022, estamos felizes em relatar que já superamos, e estamos focados na execução do nosso plano de negócios para 2022, com a recuperação total da demanda do corporativo que ainda está por vir e as vantagens da valorização do real frente ao dólar", afirma John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Tags