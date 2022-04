BB lança linha de crédito voltada a caminhoneiros autônomos

O Banco do Brasil lança nesta quinta-feira, 7, o programa Antecipa Frente, linha de crédito voltada a caminhoneiros autônomos correntistas que desejem receber antes o valor pago pelo transporte de mercadorias.

O lançamento acontece na sede da instituição com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e do ministro da Economia, Paulo Guedes, e vem no momento em que o governo - ciente da capacidade de mobilização dos caminhoneiros em ano eleitoral - busca formas de aliviar custos da categoria, atingida frontalmente pela alta do preço dos combustíveis.

Fruto de parceria entre empresas transportadoras conveniadas e o BB, a linha de financiamento poderá ser contratada por meio de aplicativo.

A antecipação será concedida para frete com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês, conforme o perfil do cliente.

"Como a antecipação envolve os fretes já contratados, cujo direito será cedido ao Banco, a sua liquidação é realizada pela própria empresa", esclarece o Banco do Brasil, em nota.

