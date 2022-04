Yellen cita emprego e condições financeiras fortes, mas diz que inflação preocupa

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou, nesta quarta-feira, 6, que o país atravessa um período de condições financeiras sólidas e tem o mais forte mercado de trabalho em décadas, mas reconheceu que a inflação é um fator de preocupação para as famílias. Em testemunho na Câmara dos Representantes norte-americana, ela também comentou as sanções que as potências ocidentais têm aplicado contra a Rússia, em retaliação pela invasão da Ucrânia.

Disse que não sabe dizer se o presidente russo, Vladimir Putin, pessoalmente sofre com os efeitos das medidas, mas que o país no geral os enfrenta.

Janet Yellen ainda afirmou que não há evidências de que as criptomoedas estejam sendo usadas por Moscou como veículos para escapar das sanções.

