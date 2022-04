Senado aprova indicações de Brito Gomes e Diogo Guillen para diretoria do BC

O plenário do Senado aprovou as indicações de Diogo Abry Guillen e Renato Dias de Brito Gomes para a diretoria do Banco Central. Guillen vai ocupar o cargo de diretor de Política Econômica do BC, na vaga deixada por Fabio Kanczuk. Brito Gomes, por sua vez, será o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução da autoridade monetária, no lugar de João Manoel Pinho de Mello.

