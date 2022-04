Senado aprova indicações de Bolsonaro para Agência Nacional de Águas (ANA)

O Senado aprovou as indicações de Veronica da Cruz Rios e Ana Carolina Nascimento de Castro para a Agência Nacional de Águas (ANA). Até o momento, a agência era dirigida por interinos, situação que preocupava o setor por atrasar decisões de interesse do segmento.

A votação ocorreu no dia em que o plenário analisa um pacote de indicações do presidente Jair Bolsonaro para agências reguladoras. A advogada Juliana Domingues recebeu aval dos senadores para o cargo de procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que também estava desfalcado há um ano.

